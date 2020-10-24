В КГБ Белоруссии обвинили протестующих в «терроризме»

Действия протестующих в белорусских городах спланированы и реализованы преступными группами, имеющими цель дестабилизировать ситуацию в стране и насильственно изменить существующий политический строй. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.
В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц, — приводит агентство БелТА слова представителя спецслужбы.
Он подчеркнул, что такие проявления, сопряжённые с «совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей», могут быть квалифицированы как акты терроризма. В качестве примера Бычек привёл попытку захвата протестующими здания Центрального РУВД Минска 25 октября.
Как писал NEWS.ru, в Белоруссии 26 октября продолжились акции протеста против действующей власти. В общей сложности силовики задержали более 100 человек, большинство — в Минске и Гродно.
Ранее к масштабным забастовкам призывала экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Появлялись сообщения о том, что ряд предприятий в стране якобы начали забастовки, выступая против действующей власти, однако в Министерстве промышленности эту информацию опровергли.
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