Белорусские власти ответили на сообщения о массовых забастовках

https://static.news.ru/photo/53ba2bcc-175f-11eb-ae70-fa163e074e61_660.jpg Фото: belnp/vk.com

Помощник министра промышленности Белоруссии Чеслав Шульга отреагировал на сообщения о массовых забастовках на предприятиях в стране. По его словам, в ведомство подобной информации не поступало.

Ранее в СМИ были обнародованы сведения, согласно которым на нескольких крупных предприятиях в Белоруссии рабочие начали забастовки в знак протеста против действующей в стране власти. Сообщения о собраниях рабочих поступили с разных предприятий, в том числе с «Гродно Азот», Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), Минского тракторного завода (МТЗ) и Минского электротехнического завода.

Шульга подчеркнул, что все предприятия работают в штатном режиме.

У нас такой «отрицательной» информации нет, — цитирует помощника министра РИА Новости.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано.

Как сообщал NEWS.ru, к масштабным забастовкам в стране призывала экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, в настоящий момент находящаяся в Литве. Общенациональная забастовка рабочих должна стать итогом ультиматума представительницы белорусской оппозиции президенту страны Александру Лукашенко.