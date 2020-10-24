Новый виток протестов в Белоруссии: кадры с места событий

Сегодня, 26 октября, в Белоруссии прошли масштабные акции протеста. Были задержаны не менее 100 человек, большинство из них — в Гродно и Минске. Жители столицы выстраиваются в «цепочки солидарности», однако силовики разгоняют такие группы. Отмечается, что среди задержанных оказалось много студентов.

Ранее к масштабным забастовкам призывала экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Появлялись сообщения о том, что ряд предприятий в стране якобы начали забастовки, выступая против действующей власти, однако в Министерстве промышленности эту информацию опровергли.

Что происходит в Белоруссии сегодня — в галерее NEWS.ru.

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