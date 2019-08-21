Александр Лукашенко провёл, как он сам выразился, «историческое совещание» с силовиками: собирались, по его словам, не для отчётов, а для обсуждения «нелицеприятных вещей», после чего ситуация «изменится кардинально в лучшую сторону». Симптоматично, что встреча с силовиками, нацеливание их на ошибки и рассуждения о стабильности и внутриполитической ситуации совпадают с риторикой Кремля «об электоральном цикле» и наказании виновных — на фоне протестов и действий полиции на митингах.

Лукашенко по традиции каждый август проводит громкое и резонансное совещание. Но если в прошлом году президент объяснял новые массовые увольнения в кабмине тем, что должностные лица слишком часто «закладывали за воротник», а потом занимались поиском «где бы похмелиться», в этот раз он, как можно судить из сообщений пресс-службы, сосредоточился, в первую очередь, на признании успехов власти, а уже затем на том, что «некоторые в погонах прибурели и оборзели». Хотя и оговорился, что ожидает критики и привязки совещания к парламентским выборам в ноябре 2019 года. По словам Лукашенко, власть и силовики «не породили в стране класс олигархов» и «не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях». При этом пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что закрытое совещание продолжалось около трёх с половиной часов, и это был непростой, откровенный, а зачастую и жёсткий разговор.

С одной стороны, заявления Лукашенко — реакция на действия правоохранительных органов и связанных с ними громких скандалов за последние годы и месяцы. Один из них — странная смерть лейтенанта ГАИ в мае 2019-го. Сначала пресса активно раскручивала версию о цыганском следе (якобы убитый успел сообщить об этом своим сослуживцам), ведомство обещало «сделать всё, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом», а оперативники при поддержке спецназа устроили рейды по цыганским анклавам Могилёва с массовыми задержаниями, в том числе женщин и детей. Однако через пару дней МВД отчиталось о том, что версия не подтвердилась, а смерть инспектора — суицид. Последовательность действий ведомства спровоцировала в обществе шквал критики, к которой активно подключилась оппозиция — её лидеры нашли в этом очередное доказательство «произвола полицейского государства» и обвинили власти в провоцировании «цыганских погромов». В свою очередь, цыганская община сначала протестовала, а потом попросила помощи у президента. После чего глава администрации главы государства принёс извинения (правда, невнятные), но пообещал: теперь цыгане «под защитой Лукашенко».

следственный комитет Беларуси

С другой стороны — подобных случаев за время правления бессменного первого президента Белоруссии было не мало, и вряд ли стоит ожидать, что выстроенная Лукашенко и под Лукашенко вертикаль власти будет радикально реформирована с учётом чаяний электората. Несмотря на то, что «разбор полётов» с чиновниками — прямая обязанность президента, все телодвижения Минска принято небезосновательно связать с внешнеполитическим вектором.

После того, как Евросоюз в очередной раз публично осудил случаи смертной казни в Белоруссии и призвал ввести мораторий на её применение, в Минюсте допустили отмену такого вида наказания.

На волне протестов в Москве и ожидаемой реакции Запада власти Белоруссии эксперты ожидают, что в новый состав парламента пройдет больше оппозиционеров. В прошлом составе законодательного органа их было двое: глава «Общества белорусского языка» Елена Анисим и член Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая.

Хотя Лукашенко успел демонстративно заявить международным наблюдателям, что «нам сегодня нет необходимости уж слишком подпрыгивать и себя показывать», сейчас отношения Москвы и Минска переживают очередное обострение, а как раз на ноябрь назначено утверждение «дорожной карты» по углублению интеграции двух государств. В случае чего Лукашенко может совершить привычный манёвр в сторону Запада при созданной картинке — Белоруссия выходит из мрака авторитаризма.