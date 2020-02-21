https://static.news.ru/photo/d758376c-54b4-11ea-8932-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Семашко Фото: president.gov.by

Потери Белоруссии из-за завершения налогового манёвра в нефтяной отрасли России составят в 2020 году $420-430 млн. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с послом республики в России Владимиром Семашко.

После переговоров с Путиным мы посчитаем сейчас его предложения. Это же простой счёт — наши потери от уменьшения таможенной пошлины по нефти. И к уровню этого года, при 24 млн тонн, — это примерно $420-430 млн, которые мы теряем, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство «БелТА».

При этом Лукашенко отметил, что, по словам президента РФ, потери будут компенсированы «за счёт российских компаний», сообщает RNS.

Как ранее говорил Александр Лукашенко, 21 февраля ему позвонил Владимир Путин с «неожиданным предложением». По словам белорусского лидера, российский президент заявил о возможности компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин. Глава Белоруссии пояснил, что в 2019 году республика получила от пошлины $1 млрд, в этом году из-за её снижения она должна получить порядка $700 млн. По словам Лукашенко, Путин предложил компенсировать недополученные $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям».

Позже министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Москва может снизить цену на нефть для Минска примерно на $2 за тонну, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета республики.

Ранее NEWS.ru писал, что Минск приобрёл российскую нефть через трейдеров без премии к цене с перевалкой в Литве. В концерне «Белнефтехим» заявили, что белорусская сторона закупила 160 тыс. тонн российской нефти, при этом не уточнив, сколько Минск потратил на закупку. В пресс-службе при этом пояснили, что российский владелец чёрного золота мог бы заработать на поставке «больше даже без премии». Два танкера, как уточнили в концерне, прибудут в литовский порт Клайпеды в марте.