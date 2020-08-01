Лукашенко назвал задержанных россиян первыми из засланных 200 человек

https://static.news.ru/photo/f5299012-d41e-11ea-93d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержанные в Белоруссии 33 гражданина России являются первыми из 180–200 человек, которые были заброшены в страну для дестабилизации ситуации. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Прочитал доклад, это точные данные. А попытка спрятать «хвост» в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда, — цитирует главу государства БелТА.

По его словам, любые мероприятия, проводимые в Белоруссии с участием военнослужащих из России, согласовываются, однако в этот раз никто никаких разрешений не давал.

С докладом перед Александром Лукашенко выступили председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик и руководитель Следственного комитета Иван Носкевич.

Ранее президент Белоруссии попросил силовиков аккуратно обращаться с задержанными. По его словам, «это солдаты», а разбираться нужно «с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал». Лукашенко добавил, что Минск готов взаимодействовать с Москвой по этому инциденту. Он заверил, что белорусская сторона не будет ничего скрывать и предоставит всю необходимую информацию, если об этом попросят российские власти.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Затем появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов. Между тем в Следственном комитете республики сообщили, что бойцы российской ЧВК Вагнера были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны. В отношении Тихановского и оппозиционного политика Николая Статкевича возбудили дело о приготовлениях к массовым беспорядкам. Сотрудники российской военной компании были задержаны именно в рамках расследования этого дела.

Как сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, российские граждане, которых в Минске называют наёмниками ЧВК Вагнера, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты за рубежом. Дипломат предположил, что они направлялись в третью страну и, опоздав на рейс из Минска, решили остановиться в санатории. По слова Мезенцева, каждый из приехавших россиян имел трудовой договор с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована в Белоруссии. Он подчеркнул, что трактовка этого инцидента как попытка вмешательства в выборы президента Белоруссии помогает «недругам Союзного государства вносить разлад в братские отношения» между странами. Посол добавил, что российская сторона потребовала предоставить доступ сотрудников консульства к российским гражданам, соответствующая нота уже направлена в МИД Белоруссии, писал NEWS.ru.