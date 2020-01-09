https://static.news.ru/photo/a50108e2-32fa-11ea-b2fc-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Газпром» зарабатывает на республике в три раза больше, чем на Германии. Кроме того, он выразил несогласие покупать нефть у России по ценам выше мировых.

«Газпром» сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально, — цитирует агентство БелТА Лукашенко.

Он напомнил, когда в 2011 году Белоруссия продавала «Белтрансгаз», была «жёсткая договорённость», что за пять лет республика выйдет на внутрироссийскую цену по газу. Теперь Лукашенко настаивает, чтобы это было реализовано.

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко договорился с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Белоруссию. В качестве исключительной меры, пока не будут заключены нефтегазовые контракты, поставки будут осуществляться без этих документов.