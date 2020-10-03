Колонна из нескольких тысяч протестующих собирается в центре Минска

https://static.news.ru/photo/5befb848-0643-11eb-844f-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Протестующие в Белоруссии начинают собираться в центре Минска. При этом в столице уже начались точечные задержания, идущих людей разгоняют водомётами.

На сегодня белорусская оппозиция анонсировала «Марш освобождения политзаключённых». Людей призвали собираться в районе стелы «Минск — город-герой». Путь к месту назначения на некоторых улицах им преграждают кордоны силовиков.

Напротив стелы, возле гостиницы «Планета», собрались люди с плакатами, флагами и портретами политзаключённых, передаёт белорусский портал TUT.BY.

Акции протеста проходят и в других городах Белоруссии. Так, в Жодино на шествие вышли около 250 человек, в Бресте можно заметить несколько сотен демонстрантов.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями, писал NEWS.ru.