Пограничники Казахстана задержали троих скрывающихся от мобилизации россиян

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В Костанайской области Казахстана пограничники задержали троих граждан России, попытавшихся пешком пересечь границу, сообщили в комитете национальной безопасности страны. В ведомстве уточнили, что при себе они имели вещи и оружие.

25 сентября 2022 года пограничный наряд подразделения «Тобол» департамента пограничной службы по Костанайской области задержал трех граждан Российской Федерации, которые пытались нарушить границу в обход действующих пунктов пропуска, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, задержанные не хотели попасть под частичную мобилизацию, которую 21 сентября объявили в России. В настоящее время мужчин допрашивают. После этого нарушители границы будут переданы российской стороне.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения объявил частичную мобилизацию в России. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.