Госбанк Белоруссии заблокировал счета Тихановской

https://static.news.ru/photo/6cac8e6e-9625-11eb-9df8-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Lukas Balandis via www.imago-ima/Global Look Press

Счета лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской на территории страны заблокированы. Такое решение принял государственный банк республики, объяснив это мерами по замораживанию активов людей, которых местные власти считают причастными к терроризму.

Счета Светланы Тихановской в Беларуси заблокированы, — говорится в Telegram-канале политика.

Там отмечается, что Тихановская попросила Беларусбанк объяснить блокировку. Ей сообщили, что это произошло в рамках «проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включённых в перечень причастных к террористическим действиям».

При этом единственным поступлением на заблокированный счёт была пенсия для ребёнка-инвалида в размере 233 белорусских рубля в месяц (6,7 тысячи российских рублей).

Как сообщал NEWS.ru, в Белоруссии в перечень физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности, включены оппозиционные лидеры страны Светлана Тихановская и Павел Латушко. КГБ объявило их в международный розыск. Также подготовлены документы об их экстрадиции из стран ЕС. Помимо Тихановской и Латушко, в качестве обвиняемых по уголовному делу «акт терроризма, совершённый организованной группой», привлечены 18 человек.