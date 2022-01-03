В Алма-Ате полностью отключили доступ к интернету

Сеть мониторинга блокировок GlobalCheck сообщил о том, что в бывшей столице Казахстана Алма-ате фиксируется полное отключение интернета. О потерях сигнала, по информации организации, сообщают клиенты крупных мобильных операторов. Проблемы также наблюдаются у проводных провайдеров, сообщила GlobalCheck на своей странице в Twitter. В Казахстане митинги против роста цен на газ для машин проходят в Актау, Атырау, Алматы, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Шымкенте.
Также казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью «мероприятиями компетентных органов по обеспечению безопасности».
Информацию в Twitter также подтвердил официальный Beeline Казахстан. При этом пользователи социальных сетей пожаловались, что до общего отключения интернета у многих перестали работать мобильные приложения популярных мессенджеров. В настоящее время в крупных городах Казахстана проходят протесты местного населения из-за повышения тарифов на газ.
Цена на сжиженный газ с 38 до 120 тенге (20 рублей) за литр выросла в Казахстане с 1 января. Протестующие требуют снизить её вдвое. Собственники АЗС согласились опустить стоимость газа до 85–90 тенге (16 рублей) за литр.
Ранее сообщалось, что в Мангистауской области Казахстана митингующие попытались штурмом взять здание акимата. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Раньше всех», видно, как большие группы людей движутся в сторону администрации, крича и размахивая флагами.