Глава журналистского пула Лукашенко уволился

https://static.news.ru/photo/ef9a0c96-dd86-11ea-b1c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Семченко/vk.com

Начальник журналистского пула президента Белоруссии Александра Лукашенко и ведущий передачи «Антифейк» на государственном телеканале ОНТ Дмитрий Семченко ушёл со своего поста. Эту информацию подтвердила его жена Юлия Семченко.

Она попросила немного времени, чтобы у супруга появилась возможность самостоятельно сообщить о своём решении, передаёт The Village Беларусь.

Пожалуйста, передайте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли. Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать, — добавила она.

Также 13 августа уволились корреспондент информационного агентства БелТА Павел Горбач, ведущий «НТВ-Беларусь» Максим Островский, спортивный комментатор Белтелерадиокомпании Сергей Беркутов и сотрудник телеканала «Беларусь 1» Андрей Макаёнок.

Как писал NEWS.ru, 12 августа сразу несколько сотрудников белорусских государственных телеканалов сообщили об увольнении. Среди них — ведущий вечернего шоу «Макаёнка, 9» на телеканале «Беларусь 1» Евгений Перлин, телеведущая и радиоведущая «Юнистар» Ольга Бельмач и коллега Перлина Вера Каретникова.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов.

С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.