Ещё несколько белорусских журналистов уволились из государственных СМИ

https://static.news.ru/photo/c462bdd8-dd73-11ea-80ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Сотрудники белорусских государственных СМИ продолжают после выборов президента страны и случаев насилия со стороны силовиков по отношению к мирным протестующим.

Среди них корреспондент информационного агентства БелТА Павел Горбач, который рассказал, что принял такое решение 12 августа.

Очень жалею, что вчера был выходной, и товарищи вроде [экс-сотрудника телеканала «Беларусь 1» Евгения] Перлина меня опередили. Считайте, влился в волну увольнений, — передаёт его слова Tut.by.

Кроме того, об увольнении заявил ведущий «НТВ-Беларусь» (сотрудник государственной Белтелерадиокомпании) Максим Островский.

Могу сказать только спасибо всей команде телеканала «НТВ-Беларусь» за почти пять лет совместной работы. «ЧП.by» — нужный проект, где мне не приходилось переступать через совесть. Но сегодня я понимаю, что не смогу быть честным перед собой при встрече в эфире с некоторыми гостями программы, — написал он в Instagram.

Кроме того, телеканал ОНТ покинул член президентского пула Дмитрий Семченко, «Беларусь 1» — соведущий Перлина Андрей Макаёнок, а Белтелерадиокомпанию — спортивный комментатор Сергей Беркутов, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 12 августа cразу несколько сотрудников белорусских государственных телеканалов сообщили об увольнении. Среди них ведущий вечернего шоу «Макаёнка, 9» на телеканале «Беларусь 1» Евгений Перлин, телеведущая и радиоведущая «Юнистар» Ольга Бельмач и коллега Перлина по месту работы Вера Каретникова.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

С самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.