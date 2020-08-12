Соратница Тихановской попросила белорусов беречь себя

Мария Колесникова, глава избирательного штаба арестованного белорусскими властями Виктора Бабарико, выступила с видеообращением о текущей ситуации в стране. По её словам, власти должны прислушаться к воле народа, а белорусы — поберечь себя и окружающих.
Запись обращения
Мы просим действующую власть остановить насилие, прислушаться к воле народа. Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить как раньше. Им не сотрёшь память, их не заставишь подчиниться, их не запугать и не задобрить. Им нужны перемены, — отметила Колесникова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жена экс-кандидата на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало Вероника обратилась к мировому сообществу с требованием остановить кровопролитие в республике и признать президентом страны Светлану Тихановскую. По её словам, очевидным является тот факт, что действующий глава государства Александр Лукашенко проиграл выборы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен