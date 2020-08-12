Соратница Тихановской попросила белорусов беречь себя

Фото: babariko.vision

Фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц рассказал, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали разбивать камеры журналистов, работающих на протестах в Минке. Также они отнимают у сотрудников СМИ карты памяти с фотографиями.

По его словам, таким образом силовики действуют в районе станции метро «Пушкинская», передаёт Sputnik Беларусь. Где-то в 20:47 к фотокорреспондентам, работавшим на склоне возле гостиницы «Орбита» подбежали несколько «космонавтов» —...