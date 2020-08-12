Глава МИД Украины отказался давать оценку итогам выборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/432afefa-dc93-11ea-9990-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Fabrizio Bensch/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Украины негативно относится к случаям насилия, отмеченным во время акций протеста в Белоруссии, и призывает власти и общество соседней страны к диалогу.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказал официальную позицию по этому вопросу в интервью «Радио НВ». Министр уточнил, что возглавляемое им ведомство пока не готово оценивать сами результаты президентских выборов в Белоруссии, но внимательно отслеживает ситуацию.

Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки, — отметил Кулеба.

Ранее в МИД сообщили о задержании в Белоруссии девяти граждан Украины и избиении украинского фотокорреспондента.

Акции протеста в Белоруссии проходят с воскресенья, 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства — дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули. К 12 августа число задержанных в ходе акций достигло шести тысяч, передавал NEWS.ru.