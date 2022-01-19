Глава МИД Казахстана заявил, что Назарбаев непричастен к беспорядкам

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди выразил мнение, что экс-глава страны Нурсултан Назарбаев и его родственники не были причастны к беспорядкам в республике, сообщает портал Euractiv. Однако, по словам министра, чтобы в этом точно убедиться, необходимо дождаться результатов расследования.

На вопрос, был ли Назарбаев или члены его семьи причастны к беспорядкам, Тилеуберди сказал, что он так не думает, но в конечном итоге это покажет расследование, — говорится в сообщении портала.

Ранее Назарбаев выступил в прямом эфире с обращением к гражданам страны. Он заявил, что в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. При этом Назарбаев опроверг слухи о конфликте в политической элите страны.

По его словам, январские события потрясли всю страну, но стали уроком. Он отметил, что необходимо выяснить, кто стоит за организацией погромов и убийств в стране, чем и будет заниматься следствие в ближайшее время.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как Токаев лично попросил поддержки у членов организации. После завершения своей миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.