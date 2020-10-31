Гаджиев: ВС Армении вызвали пожар в лесах Шуши, используя фосфор

https://static.news.ru/photo/2f1bb984-1b6f-11eb-bfd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: a1plus/youtube.com

Армянские военные использовали запрещённый белый фосфор, который вызвал пожар в лесах Шуши. Об этом сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Этим способом они пытаются создать «белый дым» и затруднить обзор дронов, используемых Вооружёнными силами Азербайджана. Такой совершенно бесполезный и ненужный экологический террор Армении — признак отчаяния, — подчеркнул Гаджиев в Twitter.

Armenia by use of phosphorus caused fire in Shusha forests. By these means they try to create white smoke and hinder vision of drones used by Azerbaijan's armed forces. Such completely useless and unnecessary environmental terror of Armenia is sign of desperation. — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 31, 2020

Как писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные доставляют в зону конфликта в Карабахе фосфорные снаряды. Их могут применить против азербайджанских военных или использовать для дезинформации о якобы использовании запрещённых видов оружия ВС Азербайджана. В Ереване отрицают использование фосфора.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.