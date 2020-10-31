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Гаджиев: ВС Армении вызвали пожар в лесах Шуши, используя фосфор

14:30, 31 октября 2020 14
Фото: a1plus/youtube.com

Армянские военные использовали запрещённый белый фосфор, который вызвал пожар в лесах Шуши. Об этом сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Этим способом они пытаются создать «белый дым» и затруднить обзор дронов, используемых Вооружёнными силами Азербайджана. Такой совершенно бесполезный и ненужный экологический террор Армении — признак отчаяния, — подчеркнул Гаджиев в Twitter.

Как писал NEWS.ru, Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные доставляют в зону конфликта в Карабахе фосфорные снаряды. Их могут применить против азербайджанских военных или использовать для дезинформации о якобы использовании запрещённых видов оружия ВС Азербайджана. В Ереване отрицают использование фосфора.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

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