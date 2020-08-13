Евросоюз предъявил Лукашенко санкционный ультиматум

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен прекратить репрессии против протестующих, освободить всех необоснованно задержанных и начать переговоры с представителями гражданского общества. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ситуация в стране вызывает у ЕС серьёзную озабоченность, в то время как белорусы явно продемонстрировали, что желают демократии и соблюдения прав человека, передаёт РБК.

Значительные политические перемены — предварительное условие для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией, — предупредил Боррель в статье, опубликованной на сайте Европейской внешнеполитической службы.

Дипломат напомнил, что Белоруссия является одной из шести стран так называемого Восточного партнёрства — программы, которая нацелена на развитие связей ЕС с восточноевропейскими государствами.

Минск играл конструктивную роль в ходе конфликта на Украине, белорусские власти способствовали реализации Минских соглашений, а также не стали применять санкции против Киева, как это сделала Россия, отметил Боррель.

В то же время, по его словам, республика испытывает проблемы с соблюдением прав человека и базовых принципов демократии. Именно это мешает Евросоюзу раскрыть весь потенциал отношений с Белоруссией, посетовал политик.

Глава европейской дипломатии потребовал от властей Белоруссии возвращения на путь демократии и плюрализма. В противном случае, пригрозил он, ЕС будет вынужден пересмотреть отношения с республикой и в конечном счёте ввести санкции против тех, кто повинен в применении насилия.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.

По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Протестующие считают итоги выборов сфальсифицированными.

Акции сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.

Ранее NEWS.ru писал, что в Евросоюзе пригрозили Белоруссии санкциями. Вопрос будет рассмотрен на неформальной встрече глав МИД ЕС, которая состоится в Берлине 27–28 августа. Аналогичными мерами пригрозили и в США. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Соединённые Штаты могут не только ввести экономические ограничения, но и приостановить поставки нефти.