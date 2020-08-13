Евросоюз предъявил Лукашенко санкционный ультиматум

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен прекратить репрессии против протестующих, освободить всех необоснованно задержанных и начать переговоры с представителями гражданского общества. Такое заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он подчеркнул, что ситуация в стране вызывает у ЕС серьёзную озабоченность, в то время как белорусы явно продемонстрировали, что желают демократии и соблюдения прав человека,
Значительные политические перемены — предварительное условие для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией, — предупредил Боррель в статье, опубликованной на сайте Европейской внешнеполитической службы.
Дипломат напомнил, что Белоруссия является одной из шести стран так называемого Восточного партнёрства — программы, которая нацелена на развитие связей ЕС с восточноевропейскими государствами.
Минск играл конструктивную роль в ходе конфликта на Украине, белорусские власти способствовали реализации Минских соглашений, а также не стали применять санкции против Киева, как это сделала Россия, отметил Боррель.
В то же время, по его словам, республика испытывает проблемы с соблюдением прав человека и базовых принципов демократии. Именно это мешает Евросоюзу раскрыть весь потенциал отношений с Белоруссией, посетовал политик.
Глава европейской дипломатии потребовал от властей Белоруссии возвращения на путь демократии и плюрализма. В противном случае, пригрозил он, ЕС будет вынужден пересмотреть отношения с республикой и в конечном счёте ввести санкции против тех, кто повинен в применении насилия.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые несанкционированные протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Помимо этого, работники предприятий по всей стране проводят забастовки.
По предварительным данным Центризбиркома, за Лукашенко
Акции сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.
Ранее NEWS.ru писал, что в Евросоюзе пригрозили Белоруссии санкциями. Вопрос будет рассмотрен на неформальной встрече глав МИД ЕС, которая состоится в Берлине 27–28 августа. Аналогичными мерами пригрозили и в США. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Соединённые Штаты могут не только ввести экономические ограничения, но и приостановить поставки нефти.
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