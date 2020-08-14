Евросоюз хочет помочь Минску говорить с оппозицией

https://static.news.ru/photo/134e2234-de64-11ea-acec-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/strana888

Европейский союз планирует предложить властям Белоруссии содействовать диалогу с оппозицией. Это должно помочь урегулировать возникший в стране кризис.

Такое решение было принято после неформального заседания Совета ЕС в формате видеоконференции, передаёт ТАСС. В ходе разговора министры снова отметили, что выборы президента Белоруссии не были ни справедливыми, ни свободными.

Евросоюз считает результаты выборов сфальсифицированными и поэтому не признаёт их в том виде, в каком они были представлены Центральной избирательной комиссией Белоруссии <...> Поэтому ЕС выдвинет белорусским властям предложение о поддержке ЕС в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широким обществом в целях урегулирования нынешнего кризиса, — подчёркивается в заявлении Совета.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и службы Совета приступят к работе над предложением белорусским властям.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.

Как писал NEWS.ru, 14 августа акции проходят мирно.