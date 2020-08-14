Евросоюз хочет помочь Минску говорить с оппозицией

Европейский союз планирует предложить властям Белоруссии содействовать диалогу с оппозицией. Это должно помочь урегулировать возникший в стране кризис.
Такое решение было принято после неформального заседания Совета ЕС в формате видеоконференции,
Евросоюз считает результаты выборов сфальсифицированными и поэтому не признаёт их в том виде, в каком они были представлены Центральной избирательной комиссией Белоруссии <...> Поэтому ЕС выдвинет белорусским властям предложение о поддержке ЕС в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широким обществом в целях урегулирования нынешнего кризиса, — подчёркивается в заявлении Совета.
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и службы Совета приступят к работе над предложением белорусским властям.
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.
Как писал NEWS.ru, 14 августа акции проходят мирно.
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