Ереван предложил Баку разместить погранвойска на входе в Лачинскую дорогу

Фото: sahmanapah.sns.am

Пограничные войска СНБ РА

Ереван сообщил Баку о готовящемся размещении на армяно-азербайджанской границе на входе в Лачинскую дорогу Пограничных войск Армении вместо подразделений Вооруженных сил, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства. По его словам, согласно достигнутой договоренности, временный маршрут, который входил в Армению через мост Корнидзора, потом снова на территорию Азербайджана, и снова в Армению, должен действовать до 1 апреля 2023 года, сообщает «Интерфакс Азербайджан».

Вчера мы проинформировали Азербайджан, что после Корнидзорского моста дорога будет продолжена только по территории Армении, и Пограничные войска Армении будут обеспечивать на этом участке охрану государственной границы. Погранвойска будут размещены на данном участке на тех же позициях, где размещались подразделения Минобороны Армении, — сказал армянский премьер.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что азербайджанские войска заняли высоту на 2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба в Карабахе. По данным ведомства, подразделение ВС Азербайджана пересекло линию соприкосновения в Шушинском районе и приступило к оборудованию поста. Российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку и контролируют соблюдение сторонами режима прекращения огня.

В МИД Азербайджана ранее еще раз призвали создать пограничный КПП в конечной точке Лачинской дороги для пресечения незаконной деятельности на суверенных территориях страны. Сообщение было распространено после попытки армянской стороной использовать в своих целях грунтовые дороги к северу от Лачинской дороги, а также перевезти боеприпасы для незаконных армянских вооруженных формирований.