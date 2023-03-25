Баку призвал установить КПП на Лачинской дороге после инцидента в Карабахе

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Для пресечения незаконной деятельности на суверенных территориях Азербайджана необходимо создание пограничного КПП в конечной точке Лачинской дороги, говорится в заявлении МИД Азербайджана. Сообщение было распространено после попытки армянской стороной использовать в своих целях грунтовые дороги к северу от Лачинской дороги, а также перевезти боеприпасы для незаконных армянских вооруженных формирований. В Баку призвали Ереван воздержаться от провокационных шагов, которые обостряют ситуацию в регионе, и выполнять взятые на себя обязательства.

Для предотвращения незаконной деятельности на суверенных территориях Азербайджана необходимо установить пограничный пункт пропуска и контроля между Азербайджаном и Арменией в конечной точке Лачинской дороги, — говорится в сообщении.

По данным азербайджанского внешнеполитического ведомства, в последние дни наблюдалась транспортировка из Армении живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Призываем Армению воздержаться от провокационных шагов и заявлений, обостряющих ситуацию в регионе, от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, а также выполнять взятые на себя обязательства и не вводить в заблуждение международную общественность, — добавили в ведомстве.

5 марта Минобороны Азербайджана обвинило власти Армении в очередной провокации на территории Карабаха. В ведомстве сообщили, что Ереван пытался перебросить военную технику, боеприпасы и солдат в Азербайджан. В свою очередь Министерство иностранных дел Армении обвинило Баку в совершении провокации.

9 марта в МИД Азербайджана призвали установить КПП в районе Лачинской дороги. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что в Лачинском коридоре не предусмотрено создание КПП. По его словам, необходимо обеспечить пропуск исключительно гражданских лиц и гуманитарных грузов.

10 марта глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Ереван в злоупотреблении Лачинской дорогой. В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу от 27 февраля он подчеркнул, что Армения выступает против установки КПП и не заинтересована в обеспечении прозрачного функционирования Лачинской дороги, так как хочет использовать коридор исключительно в своих целях.