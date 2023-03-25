МО РФ сообщило о занятии высоты в Карабахе азербайджанской армией

Азербайджанские войска заняли высоту северо-восточнее горы Сарыбаба в Карабахе, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделение ВС Азербайджана пересекло линию соприкосновения в Шушинском районе и приступило к оборудованию поста.

25 марта 2023 года подразделение ВС Азербайджана, в нарушение пункта 1 заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, пересекло линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста, — говорится в сообщении МО РФ.

Российскими миротворцами принимаются меры по предотвращению эскалации и недопущению взаимных провокаций, указали в Минобороны. Ведомство уведомило Азербайджан о необходимости соблюдения положений трехсторонних договоренностей, принятия мер по прекращению инженерных работ и отводу подразделений на ранее занимаемые позиции, отмечается в бюллетене МО РФ.

Российская сторона также зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня в Мартунинском районе. Пострадавших нет, силами РФ проводится разбирательство по этому факту.

Российские военные также провели патрулирование по трем маршрутам в Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах. Круглосуточный мониторинг обстановки ведется миротворцами на 30 наблюдательных постах.

Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что создание международного механизма для обсуждения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахе, не может быть условием для подписания мирного договора с Арменией. Гаджиев подчеркнул, что Баку не давал согласия на такое условие и считает это неприемлемым и опасным подходом.