Эксперт предположил, когда Авдеевка полностью перейдет под контроль России Экс-депутат ДНР Бердичевский: на взятие под контроль Авдеевки может уйти месяц

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

На полное взятие под контроль Авдеевки ориентировочно может уйти около месяца, заявил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, сейчас российские военные уже практически взяли под контроль хорошо укрепленную промзону и вошли в частный сектор населенного пункта.

Тяжело будет вести бои в многоэтажках. По боям за Авдеевку видно, что украинской армии не хватает боеприпасов. Сейчас, как всем известно, есть проблемы с финансированием Украины, с поставками американского вооружения. Европейцы не успевают перекрывать эти позиции. Хорошо видно, что им и людей не хватает. Средний возраст их военных — уже больше 45 лет. Воевать в таком возрасте совсем не то, что в 20, — рассказал экс-депутат.

Но главным фактором для успешного наступления, как отметил Бердичевский, остается хорошая подготовка российских подразделений. Взятие под контроль Авдеевки открывает дорогу ВС РФ на северные районы ДНР: Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск.

В тех местах, в степи, противник строит свою «линию Суровикина». Но не успеет сделать ее хорошо укрепленной. Нужно, конечно, нашим подразделениям принимать превентивные меры, чтобы поломать планы противника, — уточнил эксперт.

Инициатива по всей линии фронта принадлежит ВС России, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, российская армия двигается как на северном участке фронта (Купянск), так и под Донецком (Георгиевка и Авдеевка). Сладков сообщил, что российская армия по-прежнему применяет методы «подземных атак». В частности, военные сооружают тоннели и, внезапно возникая из-под земли, «идут вперед».

Ранее Сладков сообщил, что российские силы «вломились на легендарный плацдарм ВСУ» в Крынках. Журналист отметил, что прорыв совершили военнослужащие 2-й роты 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.