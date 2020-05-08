Эксперт осудил решимость Минска провести парад во время пандемии

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Решение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести парад 9 мая на фоне эпидемии коронавируса едва ли оправдано, поскольку внешнее впечатление достигнуто за счёт риска для собственных граждан.

Об этом заявил ТАСС заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, попытка изобразить из себя единственного смелого человека на пространстве СНГ за счёт риска для людей его не красит.

Жарихин также отметил, что Лукашенко вынужден был находить баланс между здоровьем граждан и здоровьем экономики в условиях коронавируса.

Он понял, что белорусская экономика не выдержит, и ему остается только изображать, что коронавирус — это бумажный тигр, — отметил эксперт.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия стала единственной страной на постсоветском пространстве, в которой прошёл парад, посвящённый 75-летию Победы.