Дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку отца

Дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия поблагодарила жителей республики за поддержку её отца. В своём Facebook-аккаунте она также выразила соболезнования всем жертвам протестов, которые прошли в крупных городах государства.

Дорогие друзья! С тяжёлым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших, — написала Назарбаева.

Она также отметила, что произошедшие события должны стать уроком для всех граждан страны. Дочь экс-президента пояснила, что когда люди гибнут в мирное время — это неправильно. Алия Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку. По её словам, ей приходит множество сообщений с тёплыми словами.

И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов, — добавила Назарбаева.

Ранее профсоюзный и оппозиционный активист, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов в разговоре с NEWS.ru заявил, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появляется на публике и не делает никаких заявлений, потому что ему просто нечего сказать. По его словам, экс-глава государства покинул пост бессменного председателя совета безопасности и ненавистен большинству граждан страны.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками.