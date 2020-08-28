Члена Координационного совета оппозиции задержали в Минске

https://static.news.ru/photo/508b39a2-e963-11ea-b0c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные люди задержали в Минске члена Координационного совета оппозиции Виталия Кривко. Он являлся координатором штаба экс-претендента на пост президента страны Виктора Бабарико.

Об этом сообщили в пресс-службе совета, передаёт ТАСС.

Виталий Кривко, член Координационного совета, а также координатор штаба Виктора Бабарико, был задержан сегодня вечером неизвестными людьми, — рассказали в организации.

Правоохранительные органы республики пока не прокомментировали эту информацию.

В состав Координационного совета оппозиции входят писательница Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие. Совет заявлял, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых президентских выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что силовики задержали членов президиума КС оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову в рамках административного дела за попытку организовать несанкционированный митинг на Минском тракторном заводе. В совете предполагают, что они отделаются штрафом.