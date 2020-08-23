В Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции

https://static.news.ru/photo/e4499b68-e5ec-11ea-b3c7-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ковалькова Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Силовики задержали членов президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову. Об этом сообщили в пресс-службе советов.

По данным ГУВД Минска, Ковалькову и Дылевского задержали в рамках административного дела за попытку организовать несанкционированный митинг на Минском тракторном заводе.

В совете сообщили, что задержанным, скорее всего, выпишут штраф. В настоящее время ОМОН увёз их в автозаке в неизвестном направлении, пишет «Интерфакс».

В состав координационного совета оппозиции вошли авторитетные в Белоруссии лица: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие.

Совет заявлял, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.

Ранее координационный совет белорусской оппозиции выступил за возврат к конституции 1994 года. Член президиума совета Павел Латушко сообщил, что КС принял решение начать отзыв всех депутатов палаты представителей, которые не высказывают своего мнения и позиции, инициировать процедуру отзыва всех депутатов местных советов, а также инициировать республиканский референдум о возвращении конституции 1994 года, которая ограничивает сроки президента, писал NEWS.ru.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.