Цепкало заявил, что белорусы хотят прекрасных отношений с Россией

https://static.news.ru/photo/2eb2e2c0-ef59-11ea-9ef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: valerytsepkalo/facebook.com

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало назвал, по его мнению, цель белорусского народа: жители республики хотят иметь демократическую страну, у которой будут прекрасные отношения с Россией.

Оппозиция Белоруссии хочет, чтобы власти РФ не пытались показать, что выступают «против ожиданий белорусского народа», который требует, чтобы Лукашенко оставил пост президента, отметил политик.

Потому что мы хотим иметь демократическую страну, которая будет в прекрасных отношениях с Россией, — заявил Цепкало.

По его словам, белорусская власть должна освободить политических заключённых и провести свободные выборы под наблюдением международного сообщества и России. Цепкало считает, что эти принципы объединяют всех, кто хочет перемен, а также развития Белоруссии как демократической и процветающей страны.

Оппозиционер раскритиковал инициативу банкира Виктора Бабарико о создании собственной партии. Цепкало убеждён, что Лукашенко никогда не зарегистрирует новую партию либо попытается договориться с ней на очередной срок президентства.

Мы, наоборот, за консолидацию, за то, чтобы люди объединялись против незаконной власти, — подчеркнул Цепкало.

Он признал, что оппозиция в республике не имеет лидера.

Хорошо, что лидеров нет. Лидер сегодня — каждый белорус, весь белорусский народ. На наших глазах происходит становление белорусской нации, когда каждый на своём месте берёт ответственность за людей, за своё окружение в свои руки, — заявил оппозиционер.

Цепкало рассказал, что не поддерживает связи с координационным советом оппозиции, поскольку находится за пределами Белоруссии, а в объединение входят находящиеся в стране люди.

Я считаю, что каждый должен на своём месте делать то, что может, вносить вклад в общую победу и [достижение] общих целей, которые разделяются всеми белорусами, — отметил оппозиционер в беседе с ТАСС.

NEWS.ru писал, что Цепкало считает Лукашенко преступником, захватившим власть силовым методом.

В Белоруссии Цепкало до 2 марта 2017 года занимал должность директора Белорусского парка высоких технологий. О выдвижении на пост президента он заявил в мае 2020 года. Его не зарегистрировали кандидатом, поскольку из 160 тысяч подписных листов действительными оказались только 75 тысяч. В июле 2020 года он покинул Белоруссию из-за возбуждение уголовного дела за получение взятки. В России Цепкало объявлен в международный розыск.