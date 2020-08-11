Цепкало назвала ложными данные о руководстве протестами из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/3673017c-dbfc-11ea-8ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Протестами в Белоруссии руководят не из-за рубежа, действующий президент Александр Лукашенко лжёт, заявила супруга бывшего кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника.

Лукашенко нагло врёт, что протестами белорусов руководят из-за рубежа или что Интернет и мобильную связь отключают из-за границы. Нас обманывали на протяжении 26 лет, и сейчас обман продолжается, — рассказала Цепкало в рамках видеообращения, опубликованного в YouTube.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста и забастовки на предприятиях. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники внутренних войск Белоруссии вытеснили протестующих от станции метро «Пушкинская» в центре Минска. Солдаты вооружены светошумовыми гранатами и ружьями с резиновыми пулями, однако пока не применяют их.