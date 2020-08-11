Более двух тысяч человек задержали в Белоруссии за сутки

https://static.news.ru/photo/21cbfd8c-dbc0-11ea-8dec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Свыше двух тысяч человек задержаны по всей Белоруссии за минувшие сутки. Об этом заявили в МВД республики.

В ведомстве добавили, что в ходе беспорядков пострадал 21 сотрудник милиции и один военнослужащий, передаёт ТАСС.

Несанкционированные акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после окончания голосования на президентских выборах. Их участники недовольны итогами плебисцита, которые огласил Центризбирком республики. Силовики используют для разгона митингующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также резиновые пули.

Накануне стало известно, что в ходе протестов погиб один человек. Он участвовал в противостоянии со спецназом в Минске. Мужчина попытался бросить в силовиков гранату, но она взорвалась у него в руках.

Согласно данным ЦИК, большинство голосов на выборах набрал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко — 80,08%. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные три кандидата — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой только 1,68%, 1,21% и 1,15% избирателей соответственно.

Как писал NEWS.ru, Тихановская 10 августа подала в ЦИК жалобу на итоги голосования. Она потребовала признать их недействительными и заново произвести подсчёт голосов или провести на ряде участков голосование повторно. Её примеру собираются последовать Дмитриев и Черечень.