Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. В видеообращении, выпущенном 11 августа, она заявила, что покинула страну по своей воле. Однако есть свидетельства того, что на неё оказали давление: решение об отъезде из республики было принято властями после того, как она несколько часов провела в ЦИК. Эксперты считают, что отсутствие Тихановской в стране не сбавит накал протестов.
Накануне, 10 августа, Светлана Тихановская отправилась в ЦИК подавать жалобу о нарушениях на президентских выборах с требованием пересчёта голосов. Она вошла в здание Центризбиркома около 16:00, но спустя пару часов снаружи появились только её сторонники. Сама Тихановская оставалась внутри около семи часов, после чего вышла и заявила, что «приняла решение».
Виктор Толочко/РИА Новости
В этот же день в КГБ Белоруссии заявили, что на кандидата готовилось покушение, которое удалось предотвратить. С просьбой о защите в милицию якобы обратился штаб самой Тихановской, опасавшийся толп демонстрантов, а в КГБ перехватили диалоги заговорщиков, собиравшихся сделать из неё «ритуальную жертву».
Мы от них же (от штаба Тихановской. — NEWS.ru) получили информацию, что вокруг собралась толпа. Острая ситуация — и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила, — заявил президент республики Александр Лукашенко.
На следующий день министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская находится на территории его страны. Местные эксперты считают, что Вильнюс принял решение впустить её по политическим мотивам: у женщины не было права въезжать на территорию ЕС из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Но, по-видимому, её приняли как политического беженца. Сейчас она проходит обязательную 14-дневную самоизоляцию. Также в Литве, судя по всему, находятся дети кандидата в президенты, которых она незадолго до выборов вывезла из Белоруссии.
В обращении, выпущенном Тихановской 11 августа, она пояснила, что уехала из Белоруссии ради детей. Это решение далось ей тяжело, но, по её словам, она приняла его самостоятельно.
И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят. — признала Тихановская. — Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.
Сторонники кандидата считают, что в Центризбиркоме её удерживали силой, а решение об отъезде в Литву было принято под давлением белорусских властей.
У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли её из страны. Важно, что она на свободе и жива, — заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.
По её словам, выезд кандидата в президенты «позволил освободить Марию Мороз(начальника её штаба, задержанную ранее в Белоруссии), которая была заложницей в этой ситуации». Кроме того, муж Светланы, популярный блогер Сергей Тихановский, до сих пор находится фактически в заложниках у органов госбезопасности. В мае он был задержан в разгар кампании по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты. Соратники блогера полагают, что он стал жертвой провокации с целью не допустить его участия в выборах.
Виктор Толочко/РИА Новости
Расчёт белорусских властей, судя по всему, состоит в том, что отсутствие Тихановской в стране сведёт на нет массовые протесты. Они разразились сразу после выборов 9 августа и, вопреки ожиданиям, продолжились в ночь на 11 августа. Тысячи белорусов вновь приняли участие в демонстрациях, несмотря на то, что накануне их жестоко подавили силовики, а главный оппозиционный кандидат призвала не эскалировать ситуацию.
Чуть позже в Сети появилось ещё одно видеообращение беглого кандидата. В нём Тихановская, явно читая по бумажке и даже не стараясь изобразить, что говорит от своего лица, призвала белорусов не сопротивляться силовикам.
Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона, я не хочу крови и насилия, — говорит Тихановская на видео. — Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
Но, как заметил в разговоре с NEWS.ru президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, история Тихановской не имеет решающего влияния на настроения протестующих. Идя на выборы, она обещала провести новое, честное голосование в течение полугода после своего избрания. То есть у неё как у кандидата не было властных амбиций.
Это никак не повлияет на динамику протеста. Тихановская не была харизматическим лидером, за которым идут люди. Она была символом. Если бы она действительно руководила протестами и отдавала указания, то её отъезд из страны создавал бы какие-то сложности. Но она была вовлечена в процесс исключительно как ритуальная фигура.
Евгений Минченко
президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»
Светлана Тихановская успешно отыграла роль «технического» кандидата оппозиции, олицетворения протестных настроений белорусов. Но с её уходом с политической сцены возмущение рядовых жителей страны никуда не делось, и ему уже не так нужны конкретные лидеры, чтобы поддерживать массовые протесты.