Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. В видеообращении, выпущенном 11 августа, она заявила, что покинула страну по своей воле. Однако есть свидетельства того, что на неё оказали давление: решение об отъезде из республики было принято властями после того, как она несколько часов провела в ЦИК. Эксперты считают, что отсутствие Тихановской в стране не сбавит накал протестов.

Накануне, 10 августа, Светлана Тихановская отправилась в ЦИК подавать жалобу о нарушениях на президентских выборах с требованием пересчёта голосов. Она вошла в здание Центризбиркома около 16:00, но спустя пару часов снаружи появились только её сторонники. Сама Тихановская оставалась внутри около семи часов, после чего вышла и заявила, что «приняла решение».

Виктор Толочко/РИА Новости

В этот же день в КГБ Белоруссии заявили, что на кандидата готовилось покушение, которое удалось предотвратить. С просьбой о защите в милицию якобы обратился штаб самой Тихановской, опасавшийся толп демонстрантов, а в КГБ перехватили диалоги заговорщиков, собиравшихся сделать из неё «ритуальную жертву».

Мы от них же (от штаба Тихановской. — NEWS.ru) получили информацию, что вокруг собралась толпа. Острая ситуация — и от них кто-то попросил, чтобы власть их защитила, — заявил президент республики Александр Лукашенко.

На следующий день министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская находится на территории его страны. Местные эксперты считают , что Вильнюс принял решение впустить её по политическим мотивам: у женщины не было права въезжать на территорию ЕС из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Но, по-видимому, её приняли как политического беженца. Сейчас она проходит обязательную 14-дневную самоизоляцию. Также в Литве, судя по всему, находятся дети кандидата в президенты, которых она незадолго до выборов вывезла из Белоруссии.

В обращении, выпущенном Тихановской 11 августа, она пояснила, что уехала из Белоруссии ради детей. Это решение далось ей тяжело, но, по её словам, она приняла его самостоятельно.

И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят. — признала Тихановская. — Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я.

Сторонники кандидата считают, что в Центризбиркоме её удерживали силой, а решение об отъезде в Литву было принято под давлением белорусских властей.

У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли её из страны. Важно, что она на свободе и жива, — заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

По её словам, выезд кандидата в президенты «позволил освободить Марию Мороз (начальника её штаба, задержанную ранее в Белоруссии), которая была заложницей в этой ситуации». Кроме того, муж Светланы, популярный блогер Сергей Тихановский, до сих пор находится фактически в заложниках у органов госбезопасности. В мае он был задержан в разгар кампании по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты. Соратники блогера полагают, что он стал жертвой провокации с целью не допустить его участия в выборах.

Виктор Толочко/РИА Новости

Расчёт белорусских властей, судя по всему, состоит в том, что отсутствие Тихановской в стране сведёт на нет массовые протесты. Они разразились сразу после выборов 9 августа и, вопреки ожиданиям, продолжились в ночь на 11 августа. Тысячи белорусов вновь приняли участие в демонстрациях, несмотря на то, что накануне их жестоко подавили силовики, а главный оппозиционный кандидат призвала не эскалировать ситуацию.

Чуть позже в Сети появилось ещё одно видеообращение беглого кандидата. В нём Тихановская, явно читая по бумажке и даже не стараясь изобразить, что говорит от своего лица, призвала белорусов не сопротивляться силовикам.

Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона, я не хочу крови и насилия, — говорит Тихановская на видео. — Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Но, как заметил в разговоре с NEWS.ru президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, история Тихановской не имеет решающего влияния на настроения протестующих. Идя на выборы, она обещала провести новое, честное голосование в течение полугода после своего избрания. То есть у неё как у кандидата не было властных амбиций.

Это никак не повлияет на динамику протеста. Тихановская не была харизматическим лидером, за которым идут люди. Она была символом. Если бы она действительно руководила протестами и отдавала указания, то её отъезд из страны создавал бы какие-то сложности. Но она была вовлечена в процесс исключительно как ритуальная фигура. Евгений Минченко президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»

Светлана Тихановская успешно отыграла роль «технического» кандидата оппозиции, олицетворения протестных настроений белорусов. Но с её уходом с политической сцены возмущение рядовых жителей страны никуда не делось, и ему уже не так нужны конкретные лидеры, чтобы поддерживать массовые протесты.