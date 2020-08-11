Белорусский ЦИК принял жалобу Тихановской на результаты выборов

https://static.news.ru/photo/6cfed524-dbcd-11ea-b750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила, что приняла жалобу кандидата в президенты страны Светланы Тихановской на результат выборов главы государства.

Об этом журналистам ТАСС сообщили в ЦИК.

Жалоба Тихановской зарегистрирована, — поделился представитель комиссии.

На президентских выборах, прошедших в Белоруссии 9 августа, Тихановская, согласно данным ЦИК, набрала 10,09% голосов. Она не согласилась с итогами и пришла в ЦИК подавать жалобу на результаты голосования. По неподтверждённой информации она находилась в здании комиссии несколько часов без адвоката, после чего покинула здание не через парадный подъезд, бросив фразу «Я приняла решение».

Тихановская намекала на возможный отъезд из Белоруссии, чтобы присоединиться к детям, которые находятся в одной из стран ЕС. Они вместе с бабушкой были вывезены из республики в связи с поступавшими в адрес политика угрозами. Позднее стало известно, что Тихановская уехала в Литву. Эту информацию подтвердил глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у Тихановской не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она.

Позднее она опубликовала видеообращение, в котором призвала белорусов отказаться от уличных протестов. По некоторым данным, ролик записан в кабинете главы ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной: интерьер и предметы мебели в помещениях совпадают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что последствия выборов президента в Белоруссии и ответ Евросоюза, включая возможное возобновление санкций, будут рассмотрены на неформальной встрече глав МИД ЕС. Встреча состоится в Берлине 27-28 августа.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: правительство Германии считает, что в Белоруссии во время голосования не соблюдались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.