Силовики задержали белоруску за дипломную работу Жительницу Белоруссии отправили в изолятор за диплом с экстремистскими источниками

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Сотрудницу сервиса по написанию дипломных работ задержали правоохранительные органы Белоруссии за упоминание в тексте экстремистских источников, сообщает Telegram-канал «Ближе к звездам. Гомель». Студентка, заказавшая дипломную работу, была отчислена из университета.

Как призналась работавшая над дипломом белоруска, она не уделила достаточное внимание используемым источникам. Девушка сослалась на материалы источников, признанных в стране экстремистскими.

По информации канала, автор дипломной работы проведет сутки в изоляторе.

Ранее журналист Карен Шаинян (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пополнил список террористов и экстремистов. Данное решение вынес Росфинмониторинг. Зачастую такие граждане оказываются подозреваемыми или обвиняемыми по соответствующим статьям. Однако, по словам самого журналиста, ему об этом неизвестно.

Также СМИ сообщали, что Следственный комитет РФ проверит на предмет экстремизма публикации бойца поп-ММА и звезды промоушена «Наше дело» Ильяса Якубова. В одном из последних видеороликов в соцсетях он тренируется под речь террориста Шамиля Басаева.