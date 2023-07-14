Журналиста Шаиняна внесли в список террористов и экстремистов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Карен Шаинян

Росфинмониторинг включил журналиста и ЛГБТ-активиста Карена Шаиняна (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в список террористов и экстремистов. Все, чьи имена оказываются в соответствующем списке, как правило, являются подозреваемыми или обвиняемыми по статьям об экстремизме и терроризме, но Шаинян заявляет, что не в курсе, какое уголовное дело на него завели.

Имя Шаиняна уже появилось в списке Росфинмониторинга среди еще десяти человек. Среди них также указан другой российский ЛГБТ-активист Булат Барантаев, ранее живший в Новосибирске. Сейчас он проживает в Германии.

С 2020 года Шаинян ведет YouTube-канал, где публикует интервью с открытыми представителями ЛГБТ-сообщества, а также репортажи об СВО, релокантах и политических активистах. С 2022 года он сотрудничает с немецким телеканалом. В апреле прошлого года журналист был включен в реестр иноагентов.

В мае в список террористов попали актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Смольянинов ранее выступал против начала СВО.