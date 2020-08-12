Белорусские силовики ушли с улиц Минска

https://static.news.ru/photo/4d7c9b0e-dc5a-11ea-b6c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур Белоруссии покинули улицы Минска. Их ввели в город вечером 11 августа для взятия под контроль всего центра столицы.

Сейчас на улицах не осталось оцепления, общественный транспорт снова ходит по главным магистралям, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что 11 августа протесты переместились в спальные районы Минска. Основные столкновения между горожанами и силовиками состоялись в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге.

Усиленные наряды милиции применяли для разгона минчан почти весь арсенал своих спецсредств, в том числе резиновые пули и светошумовые гранаты. Силовики действовали более жёстко, чем раньше. В автозаки порой попадали случайные люди, задержанные при обысках дворов и подъездов домов. Попытки протестующих построить баррикады не увенчались успехом.

В Минске остаётся доступной сотовая связь, но по-прежнему нет мобильного Интернета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протесты в Белоруссии начались после прошедших 9 августа выборов главы государства. Митингующие не согласились с их объявленными итогами. Евросоюз также не считает выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Заявление было согласовано с главами МИД всех 27 стран ЕС.