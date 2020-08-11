Белорусские силовики начали задерживать протестующих в Гродно

https://static.news.ru/photo/90fafc72-dc0a-11ea-837e-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В белорусском Гродно начались задержания участников протестных акций, выступающих за непризнание результатов прошедших в стране президентских выборов.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь. Отмечается, что силовики остановили четырёх журналистов и избили одного из них. В центре Гродно перекрыто автомобильное движение. ОМОН взял в оцепление здания горисполкома и облисполкома. Прохожие сообщают о задержаниях у здания городской филармонии. В центре города людей почти нет, ездят бронированные машины и автозаки.

В других белорусских городах обстановка также напряжена. В Минске военные оттеснили протестующих от одной из центральных станций метрополитена, при этом людей на улицах становится всё больше. В Бресте акции протеста перетекли в столкновения манифестантов с милицией.

Акции протеста в Белоруссии проходят с воскресенья, 9 августа, когда в стране прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Тихановская и её штаб отказались признавать итоги выборов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.

11 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по согласованию с МИД 27 стран Евросоюза заявил, что результаты выборов в Белоруссии были сфальсифицированы.