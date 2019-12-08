Белорусские оппозиционные силы второй день подряд проводят в центре Минска несанкционированный митинг, выступая против углубления интеграции с Россией.
Как и 7 декабря, оппозиционеры вышли на Октябрьскую площадь, однако их заметно меньше, чем накануне, передаёт корреспондент NEWS.ru. Некоторые протестующие держат националистические бело-красно-белые флаги и скандируют патриотические лозунги на белорусском языке. Сотрудники правоохранительных органов призывают участников митинга разойтись и напоминают о незаконности акции. Всего на площади собралось несколько десятков человек.
7 декабря, как сообщал NEWS.ru, в минской акции протеста приняли участие сотни человек. Митингующие выстроились в живую цепь от здания цирка вдоль проспекта Независимости. Акция закончилась без задержаний.
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