https://static.news.ru/photo/14344fe4-19a6-11ea-8090-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Белорусские оппозиционные силы второй день подряд проводят в центре Минска несанкционированный митинг, выступая против углубления интеграции с Россией.

Как и 7 декабря, оппозиционеры вышли на Октябрьскую площадь, однако их заметно меньше, чем накануне, передаёт корреспондент NEWS.ru. Некоторые протестующие держат националистические бело-красно-белые флаги и скандируют патриотические лозунги на белорусском языке. Сотрудники правоохранительных органов призывают участников митинга разойтись и напоминают о незаконности акции. Всего на площади собралось несколько десятков человек.

7 декабря, как сообщал NEWS.ru, в минской акции протеста приняли участие сотни человек. Митингующие выстроились в живую цепь от здания цирка вдоль проспекта Независимости. Акция закончилась без задержаний.