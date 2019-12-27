https://static.news.ru/photo/09cc9328-28d2-11ea-8fa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: МВД Республики Беларусь/facebook.com

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что милиция со временем избавится от имиджа «карательного органа» и использования «палочно-галочной» системы при привлечении граждан к ответственности.

Милиция будет целенаправленно избавляться от имиджа «карательного органа», использования «палочно-галочной» системы, — цитирует Караева пресс-служба МВД.

Он отметил, что сотрудники органов будут проводить профилактики и беседы. Эти меры направлены на то, чтобы люди относились к МВД «как к общественному институту», обеспечивающему защиту и помощь.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Игоря Шуневича. Своё решение он обосновал тем, что хочет попробовать себя в другом качестве.