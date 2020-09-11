IT-компания PandaDoc заявила о блокировке своих счетов в Белоруссии

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Счета IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в Белоруссии, заблокированы. Зарплату не могут перечислить более чем 250 сотрудникам, заявили представители фирмы.

Счета компании заблокированы, причём, что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле, — цитирует заявление PandaDoc РИА Новости.

Как отмечалось ранее, коллектив PandaDoc обвинили в том, что сотрудники как группа лиц, пользуясь своим должностным положением, завладели суммой в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета предприятия (около $40,6 тысячи), причинив тем самым ущерб государству.

Накануне стало известно, что основанная белорусским предпринимателем IT-компании PandaDoc сообщила об аресте четырёх своих сотрудников по обвинению в хищении средств. В самой фирме считают, что дело появилось из-за позиции по протестам её основателя Микиты Микадо. Он ранее предлагал помощь уволившимся силовикам. Под арестом находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор филиала Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и сотрудник отдела кадров Владислав Михолап.

Компания подчёркивает, что вся её деятельность велась в полном соответствии с белорусским законодательством, о чём свидетельствуют результаты международного аудита и неоднократных проверок. PandaDoc требует прекратить уголовное дело и освободить арестованных, в противном случае угрожая закрыть свой офис в Минске. Ранее она уже решила перевести большую часть своих белорусских сотрудников в другую страну.

2 сентября в офисе PandaDoc в белорусской столице прошли обыски. В тот же день жители Минска вышли вышли к офису на акцию солидарности.

В середине августа сообщалось, что силовики приходили в офисы Uber и «Яндекса». Однако в Следственном комитете и департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии обыски в минских офисах «Яндекса» и Uber не подтвердили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что художница из Минска Яна Чернова написала картину, на которой изображена покрытая синяками девушка. На это её вдохновили протестные акции в Белоруссии. По словам художницы, она увидела фотографии избитых силовиками демонстрантов в Интернете. Там же прочитала рассказы тех, кого задерживали во время митингов. Чернова создала этюд «Гематома», а когда начали проходить акции женской солидарности, решила развить его тему.