Белорусский СК открестился от обысков в офисе «Яндекса»

Следственный комитет Белоруссии и Департамент финансовых расследований комитета Государственного контроля страны сообщили, что их сотрудники не имеют отношения к обыскам «Яндекса» и Uber в Минске.
Об этом в ведомствах
Накануне сообщалось, что неизвестные вооружённые люди в чёрной одежде заблокировали офисы «Яндекса» в Минске. Информацию подтвердили в самом «Яндексе». Представитель компании сообщил, что руководство выясняет детали происшествия.
Как писал NEWS.ru, в Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.
Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты.
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