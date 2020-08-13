Белорусский СК открестился от обысков в офисе «Яндекса»

https://static.news.ru/photo/749dc9a6-dd63-11ea-ae1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет Белоруссии и Департамент финансовых расследований комитета Государственного контроля страны сообщили, что их сотрудники не имеют отношения к обыскам «Яндекса» и Uber в Минске.

Об этом в ведомствах сообщили журналистам «Sputnik Беларусь». О том, кто именно пришёл в офисы, неизвестно.

Накануне сообщалось, что неизвестные вооружённые люди в чёрной одежде заблокировали офисы «Яндекса» в Минске. Информацию подтвердили в самом «Яндексе». Представитель компании сообщил, что руководство выясняет детали происшествия.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов, в числе которых оказались и российские журналисты.