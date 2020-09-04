Четырёх сотрудников IT-компании арестовали в Минске

https://static.news.ru/photo/c321b9e8-ef56-11ea-81ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Основанная белорусским предпринимателем IT-компании PandaDoc сообщила об аресте четырёх своих сотрудников по обвинению в хищении средств. В самой фирме считают, что дело появилось из-за позиции по протестам её основателя Микиты Микадо. Он ранее предлагал помощь уволившимся силовикам.

Под арестом находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор филиала Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и сотрудник отдела кадров Владислав Михолап.

Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Мы заявляем, что данное обвинение совершенно не соответствует действительности и не имеет под собой никаких оснований, — указано в заявлении на сайте PandaDoc.

Компания подчеркивает, что вся её деятельность велась в полном соответствии с белорусским законодательством, о чёем свидетельствуют результаты международного аудита и неоднократных проверок. PandaDoc требует прекратить уголовное дело и освободить арестованных, в противном случае угрожая закрыть свой офис в Минске. Ранее она уже решила перевести большую часть своих белорусских сотрудников в другую страну.

PandaDoc, основанная в 2011 году в США выходцами из Белоруссии Никитой Микадо и Сергеем Борисюком, занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота.

2 сентября в офисе PandaDoc в белорусской столице прошли обыски. В тот же день жители Минска вышли вышли к офису на акцию солидарности.

В середине августа сообщалось, что силовики приходили в офисы Uber и «Яндекса». Однако в Следственном комитете и департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии обыски в минских офисах «Яндекса» и Uber не подтвердили.

Ранее NEWS.ru писал, что разработчик мессенджера Viber рассматривает вопрос прекращения инвестирования в белорусскую экономику из-за сложившейся в стране политической ситуации.