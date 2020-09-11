Художница написала картину с избитой девушкой под впечатлением от протестов

https://static.news.ru/photo/e31a6dbc-f44c-11ea-8e1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: chernova.ya/instagram.com

Художница из Минска Яна Чернова написала картину, на которой изображена покрытая синяками девушка. На это её вдохновили протестные акции в Белоруссии.

По словам художницы, она увидела фотографии избитых силовиками демонстрантов в Интернете. Там же прочитала рассказы тех, кого задерживали во время митингов. Чернова создала этюд «Гематома», а когда начали проходить акции женской солидарности, решила развить его тему. По её словам, на написание картины под названием «Белорусская Венера» ушло две недели.

Чернова рассказала, что позировала ей девушка, участвовавшая в протестах, но не пострадавшая при этом. Для изображения следов побоев художница использовала фото, которые находятся в свободном доступе.

Красный фон, на котором изображена девушка, художница объяснила желанием акцентировать внимание на её фигуре и позе.

Изначально девушка просто лежала, её лицо было скрыто. Она прижималась к подушке, ей было больно от всего, что с ней произошло. Поэтому девушка выбрала максимально удобное положение, чтобы хоть как-то лечь. Потом мне захотелось подчеркнуть её фигуру. Так появилось тёмное красное пятно. Его можно воспринимать как простыню, одеяло — чисто графический символ, — рассказала она порталу TUT.BY.

Картина Черновой впечатлила жителей Белоруссии. На своих страницах в соцсетях её растиражировали тысячи пользователей.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов — 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях. Они считают, что итоги голосования, согласно которым победу в выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционер Павел Латушко обратился в Следственный комитет республики с просьбой о возбуждении уголовных дел по сообщениям об избиении силовиками протестующих. В ведомстве отказали, сославшись на отсутствие конкретных сведений о подобных инцидентах.