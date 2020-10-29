Баку заявил об обстреле Тертера во время визита в город дипломатов

https://static.news.ru/photo/adc0e4a4-19de-11eb-8c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вооружённые силы Армении ведут обстрел азербайджанского города Тертер, где в данный момент присутствуют иностранные дипломаты и представители международных организаций, сообщили в Баку.

29 октября в 13:50 (12:50 мск. — NEWS.ru) в ходе совместного визита глав дипломатического корпуса, послов, военных атташе, представителей международных организаций в Азербайджане и официальных государственных лиц страны в город Тертер Вооружённые силы Армении, в очередной раз грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, преднамеренно открыли огонь в этом направлении, — приводит ТАСС заявление Минобороны Азербайджана.

Прежде оборонное ведомство Азербайджана неоднократно сообщало об обстрелах города Тертер и его окрестностей Вооружёнными силами Армении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минобороны Азербайджана показало видеозапись ударов по позициям армянских войск, которые обстреляли азербайджанские города и районы в нарушение режима прекращения огня.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.