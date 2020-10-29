Баку в одностороннем порядке решил передать Еревану тела погибших

Азербайджан в одностороннем порядке решил передать Армении тела погибших и военнопленных. Ереван, по заявлению Баку, отказывается от обмена.
Хотя мы неоднократно обращались в Международный комитет Красного Креста об обмене телами погибших и военнопленных, армянская сторона отказалась от обмена. Поэтому было принято решение в одностороннем порядке передать их Армении, — сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Он добавил, что тела были отправлены машинами в сторону границы. К процессу были подключены ОБСЕ и Красный Крест. Однако, по словам Алиева, армянская сторона отказалась принимать их.
Алиев заявил, что подобных инициатив было несколько. Азербайджанские военные сохраняют тела погибших армянских военнослужащих в рефрижераторах и готовы отдать их. Но, по его словам, каждый раз армянская сторона предлагает организовать обмен телами в местах, где идут бои.
Президент Азербайджана также добавил, что Баку намерен передать Еревану двух пленных пожилых людей.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.