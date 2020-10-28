Алиев заявил о готовности передать Армении тела погибших в Карабахе

https://static.news.ru/photo/e75f86f2-192f-11eb-86c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил армянской стороне конфликта в Нагорном Карабахе организовать передачу тел погибших военных. Баку готов это сделать даже через территорию Грузии.

Мной было принято решение в одностороннем порядке передать большую часть тел погибших армянских военнослужащих Армении. Плюс ещё у нас есть двое гражданских лиц. Это люди пожилого возраста, которых мы также передаём, — цитирует Алиева «Интерфакс».

Он добавил, что тела были отправлены машинами в сторону границы. К процессу были подключены ОБСЕ и Красный Крест. Однако, по словам Алиева, армянская сторона отказалась принимать их. Такое, по словам азербайджанского лидера, происходит не в первый раз.

Алиев заявил, что подобных инициатив было несколько. Азербайджанские военные сохраняют тела погибших армянских военнослужащих в рефрижераторах и готовы отдать их. Но, по его словам, каждый раз армянская сторона предлагает организовать обмен телами в местах, где идут бои.

Мы говорим, нет. У нас же есть государственная граница. Давайте в Товузском районе, Газахском районе. Давайте там, — пояснил Алиев.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Азербайджана заявил, что началу обострения конфликта в Нагорном Карабахе предшествовал ряд «попыток диверсий». Политик убеждён, что Ереван пытался сорвать переговорный процесс.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.