Азербайджанские военные сорвали миссию воздушной разведки Армении ВС Азербайджана пресекли разведывательные полеты армянского квадрокоптера в Карабахе

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Азербайджанские военные пресекли разведывательный полет армянского квадрокоптера над позициями армии республики в Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны страны. Также там рассказали о перестрелке военных двух стран на границе.

По данным оборонного ведомства, инцидент с беспилотником произошел 4 июня около 20:10 по местному времени (19:10 мск). Военные заметили полеты разведывательного характера над позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского района. Их выполнял квадрокоптер, принадлежащий членам незаконных армянских вооруженных формирований на азербайджанских территориях, где в настоящее время дислоцируются российские миротворцы.

В результате незамедлительных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, деятельность квадрокоптера была пресечена, — говорится в сообщении министерства.

Там также сообщили, что чуть ранее в этот же день подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд на границе с Азербайджаном открыли огонь по вооруженным силам Баку, размещенным в сопредельном Кельбаджарском районе. В результате подразделения ВС Азербайджана приняли ответные меры. О погибших и раненых в результате инцидента не сообщается.

Ранее зампред правительства РФ Алексей Оверчук заявил о существенном прогрессе в вопросах разблокирования транспортных коммуникаций между республиками по итогам заседания трехсторонней рабочей группы в Москве. По словам Оверчука, заседание прошло в конструктивной атмосфере, в частности, стороны пришли к общему пониманию по реализации шагов для организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх — Джульфа — Мегри — Горадиз.