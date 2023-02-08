Азербайджан обвинил Армению в попытке затормозить переговорный процесс Спикер МИД Азербайджана обвинил Армению в попытке затормозить переговорный процесс

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Азербайджан готов к проведению переговоров по тексту мирного соглашения в короткие сроки, в то время как Армения чинит искусственные препятствия данному процессу, заявил спикер МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», предложения по договору были представлены Азербайджаном 15 дней назад, однако армянская сторона вместо обсуждений прибегает к манипуляциям и стремится ввести в заблуждение международное сообщество.

Как известно, именно армянская сторона нарушила согласованный ход переговорного процесса по мирному соглашению и отказалась от переговоров в декабре прошлого года. Однако вместо того чтобы вернуться к переговорам по мирному соглашению, она чинит искусственные препятствия процессу, — заявил Гаджизаде.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которых главы дипведомств заявили о важности возобновления работы по нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном. Российская сторона заявила о готовности провести в Москве раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана по проекту мирного договора. Лавров и Байрамов также обсудили пути решения ситуации вокруг Лачинского коридора.

В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирные переговоры с Арменией зашли в тупик из-за нежелания армянской стороны ответить на предложение о подписании мирного соглашения. Он указал, что соглашение будет очень простым и будет основываться на фундаментальных принципах международного права.