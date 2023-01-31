Москва готова организовать переговоры Баку и Еревана по мирному договору Главы МИД России и Азербайджана обсудили мирный договор между Баку и Ереваном

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Джейхун Байрамов и Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 31 января провел телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которых главы дипведомств заявили о важности возобновления работы по нормализации армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном. Российская сторона заявила о готовности провести в Москве раунд переговоров глав МИД Армении и Азербайджана по проекту мирного договора, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Подтверждена готовность российской стороны организовать в Москве очередной раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении по проекту мирного договора между двумя странами, — говорится в сообщении.

Лавров и Байрамов также обсудили пути решения ситуации вокруг Лачинского коридора.

В январе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирные переговоры с Арменией зашли в тупик из-за нежелания армянской стороны ответить на предложение о подписании мирного соглашения. Он указал, что соглашение будет «очень простым» и будет основываться на фундаментальных принципах международного права.

В конце октября прошлого года в Сочи был подписан трехсторонний документ, принятый президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В нем подчеркивалась важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Стороны отметили ключевой вклад в решение проблемы российских миротворцев и востребованность их усилий по стабилизации обстановки в регионе.