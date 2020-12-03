Армянская оппозиция не собирается денонсировать соглашение по Карабаху

https://static.news.ru/photo/764f0ee0-356a-11eb-ab6c-fa163e074e61_660.jpg Артур Ванецян Фото: instagram.com/arthur_vanetsyan_official

Оппозиционные силы в Армении не намерены денонсировать трёхстороннее соглашение об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Родина», бывший глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян.

Мы не заявляли, что денонсируем заявление, — отметил Ванецян.

По его словам, кандидат от оппозиции на пост главы переходного правительства Вазген Манукян «обладает опытом и знаниями». Он сможет представить страну за переговорным столом.

Кроме того, Ванецян подчеркнул, что Россия не выдвигала кандидатуру Манукяна. Внутренние вопросы Армении решают только граждане, передаёт «Интерфакс».

Армянская оппозиция недовольна действиями премьер-министра Никола Пашиняна в ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны обменяются военнопленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы. Армянские оппозиционеры требуют отставки Пашиняна.

Ранее вице-премьер Армении Тигран Авенян предложил провести обмен пленными с Азербайджаном по принципу «всех на всех», передавал NEWS.ru.