Армения предприняла попытки наступления на ряде направлений в Карабахе

https://static.news.ru/photo/c423e1a6-110f-11eb-a2b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Армия Армении утром 18 октября предприняла ряд попыток наступления по нескольким направлениям на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщили представители Министерства обороны Азербайджана.

Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне конфликта. Оно начало действовать в полночь 18 октября. Однако немногим позже в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянская армия грубо нарушила договорённости, применив артиллерию и миномёты.

18 октября начиная с 07:00 (06:00 мск) противник предпринял попытки наступления на Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильсокм направлениях, — цитирует сообщение оборонного ведомства ТАСС.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как сообщал NEWS.ru, армия Армении в ночь на 17 октября нанесла ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. В результате обстрела погибли 12 мирных жителей, есть раненые. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.